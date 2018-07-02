خبير سيارات يقترح شراء الموديلات القديمة وتحفيز أصحابها لشراء الكهربائية

قال عمرو الحبال خبير السيارات، إنه من الأفضل تقديم حوافز لأصحاب السيارات الملاكى قديمة الصنع، بهدف التحويل لسيارات كهربائية، فى إطار سعى الدولة للتحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وقال الحبال لـ"اليوم السابع" إنه من الأفضل تقيم السيارات القديمة وإعطاء أصحابها أثمانها وتسهيلات لشراء سيارة كهربائية، بهدف التخلص من أضرار المحركات القديمة المستهلكة للوقود، وكذلك أثرها على البيئة والطرق.

واقترح الحبال تحويل الاتوبيسات التى تعمل بالنقل الجماعى إلى الكهرباء بهدف الارتقاء بوسائل النقل وكذلك دعم التحول، خصوصا أن مصر تنتج بالفعل هذه الأتوبيسات وتصدرها إلى إنجلترا.

وأوضح الحبال أن يجب أن يكون هناك خطة معلنة للدولة لدعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، وتحويل السيارات القديمة، وفى هذه الحالات سوف تنتشر السيارات الكهربائية بشكل سريع وداعم للاقتصاد المصرى.