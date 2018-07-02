video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير سيارات يقترح شراء الموديلات القديمة وتحفيز أصحابها لشراء الكهربائية

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:00 م
خبير سيارات يقترح شراء الموديلات القديمة وتحفيز أصحابها لشراء الكهربائية سيارة كهربائية
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قال عمرو الحبال خبير السيارات، إنه من الأفضل تقديم حوافز لأصحاب السيارات الملاكى قديمة الصنع، بهدف التحويل لسيارات كهربائية، فى إطار سعى الدولة للتحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وقال الحبال لـ"اليوم السابع" إنه من الأفضل تقيم السيارات القديمة وإعطاء أصحابها أثمانها وتسهيلات لشراء سيارة كهربائية، بهدف التخلص من أضرار المحركات القديمة المستهلكة للوقود، وكذلك أثرها على البيئة والطرق.

واقترح الحبال تحويل الاتوبيسات التى تعمل بالنقل الجماعى إلى الكهرباء بهدف الارتقاء بوسائل النقل وكذلك دعم التحول، خصوصا أن مصر تنتج بالفعل هذه الأتوبيسات وتصدرها إلى إنجلترا.

وأوضح الحبال أن يجب أن يكون هناك خطة معلنة للدولة لدعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، وتحويل السيارات القديمة، وفى هذه الحالات سوف تنتشر السيارات الكهربائية بشكل سريع وداعم للاقتصاد المصرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الميكروباص والتاكسى الكهربائى.. ونشر شواحن السيارات الكهربائية.. مبادرتان لشركة درشال تطالب الدولة بدعمهما.. رئيس مجلس الإدارة: نفتتح قريبا أول مصنعين لإنتاج الشاحن وسيارات الكهرباء بالشرق الأوسط..ونسعى للتصدير

وزير البيئة من البرلمان: ندرس تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.. خالد فهمى: 15% فقط من القمامة له قيمة.. ومش هشتغل زى النباشين.. والبرلمان سيحدد رسوم النظافة.. وسنطبقها على منشآت الحكومة.. ولا صحة لبيع المحميات

100 مصرى يحجزون السيارات الكهربائية بعد 5 أيام من قرار استيراد المستعملة منها.. الشركة المسئولة عن تسويقها تبيعها بفارق 450 ألف جنيه عن سعر الجديدة وضمان عامين.. وتتوقع رواجا كبيرا خلال معرضها عقب عيد الفطر

سيارات كهربائية

اخبار الاقتصاد

السيارات

اسعار السيارات

السيارات الكهربائية

النقل العام




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة