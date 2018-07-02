video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزن وغضب لدى الأفغان السيخ والهندوس بعد اعتداء انتحارى خلّف 19 قتيلا

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:02 م
حزن وغضب لدى الأفغان السيخ والهندوس بعد اعتداء انتحارى خلّف 19 قتيلا هجوم انتحارى فى أفغانستان
إضافة تعليق

امتزج الحزن والمرارة بالغضب لدى الأقلية الأفغانية من السيخ والهندوس، اليوم الاثنين، فيما كانوا يستعدون لتشييع ذويهم الذين قتلوا فى اعتداء انتحارى فى جلال اباد وبينهم مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 21 آخرون، أمس الأحد غالبيتهم الساحقة من السيخ والهندوس، حين أقدم انتحارى على تفجير نفسه فى سوق فى مدينة جلال اباد، عاصمة ولاية ننجرهار، فى شرق أفغانستان فيما كانوا ينتظرون للقاء الرئيس أشرف غنى الذى كان يزور المدينة.

وهتف عشرات المشيعين "الموت لاشرف غنى" و"الموت للحكومة"، فيما كانوا يضعون النعوش فى سيارات الإسعاف التى ستنقل الجثامين إلى معبد لإجراء مراسم الجنازة.

وأكد مسؤولون أن بين القتلى 17 من الافغان السيخ والهندوس، ومن بينهم أفتار سينج، المرشح السيخى الوحيد فى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر وراوايل سينج الناشط الاجتماعى البارز.

وقال ناريندار سينج، لوكالة فرانس برس، فيما كان يستلم جثمان والده أفتار سينج من المستشفى إن "هذا الهجوم قتل الكثير من كبارنا، أولئك الذين أحبوا بلادهم أكثر من أى شئ آخر".

وتابع "لقد كنا الهدف المباشر. الحكومة لا تهتم بنا حقا. لقد كنا مجتمعا كبيرا لكن أغلبنا غادر" البلاد.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الاعتداء لافتا إلى انه أراد استهداف الرئيس الافغانى خلال زيارته عاصمة الولاية المحاذية لباكستان.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجدد الاشتباكات الدموية بين طالبان وتنظيم داعش فى أفغانستان

الهند تدين التفجير الانتحارى شرق أفغانستان

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير شرق أفغانستان إلى 32 قتيلا ومصابا

مقتل جندى بالجيش الأفغانى و13 مسلحا فى حوادث متفرقة جنوب أفغانستان

أفغانستان

أشرف غنى

السيخ

الهندوس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة