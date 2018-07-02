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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 ص
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حالة الطقس اليوم الاثنين 2-7-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 2-7-2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على  شمال الصعيد شديد  الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد  الجوية  أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد .
 
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 24 .
 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً:
 
 
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها المُعتادة خلال هذه الفترة من العام الى أعلى بقليل.
 
 
وتسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
ليلاً:
 
 
تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.  
 
 

الطقس فى فلسطين 

 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 
 

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