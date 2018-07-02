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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:25 م
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توافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العامة للمشاركة بانتخابات مصر للمقاصة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:41 ص
توافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العامة للمشاركة بانتخابات مصر للمقاصة محمد عبد السلام
كتب هانى الحوتى
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بدأ أعضاء الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ظهر اليوم الاثنين، التسجيل بكشوف الانتخابات قبل فتح باب التصويت لاختيار مجلس الإدارة الجديد، وسط حضور مكثف من الأعضاء.
 
وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلا عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.
 
ويتنافس فى الانتخابات على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، وائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.
 
وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، فيما تم حسم مقعد العضو المنتدب لطارق عبد البارى، بعد تقدمه منفردا للانتخابات، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى.
 
وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
 
 
 

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