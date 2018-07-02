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تعرف على عقوبة السير بدون رخص تسيير أو ربط حزام الأمان بقانون المرور

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:30 ص
تعرف على عقوبة السير بدون رخص تسيير أو ربط حزام الأمان بقانون المرور حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أقر قانون المرور الحالى، مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:

مخالفة السير بدون رخص تسيير

وأقر قانون المرور فى المادة 74 بالفقرة 2 توقيع عقوبة على المخالف بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
وفى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.

القيادة بدون حزام أمان  

أقر قانون المرور عقوبة على السائق المخالف و لا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه و ذلك للحفاظ على سلامة قائد المركبة و لمنع وقوع ارتطام وجهة السائق بزجاج السيارة.
 
 

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