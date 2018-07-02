تصل للسجن 7 سنوات.. تعرف على عقوبة مساعدة مجرم على الهرب

كتب سليم على

شهدت منطقة كرداسة، واقعة هروب تاجر مخدرات من رجال الشرطة خلال ضبطه وإحضاره بمساعدة ثلاثة من أقاربه، بالإضافة أنه قاوم رجال الشرطة عن طريق إطلاق أعيرة نارية ساعدته على الهرب، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس أقاربه 15 يوما على ذمة التحقيق، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى حالة مساعدة مجرم على الهرب.

تنص الماددة 144 منقانون العقوبات على: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا هرب بعد القبض عليه أو متهم، بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأى طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام.

وأضافت المادة: إذا كان من تم إخفائه محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة تكون العقوبة على من ساعده هى الحبس، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.