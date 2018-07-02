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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
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"تصديرى الحاصلات": 5% ارتفاعا فى الصادرات الزراعية ونهدف للارتقاء بالجودة

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:28 م
"تصديرى الحاصلات": 5% ارتفاعا فى الصادرات الزراعية ونهدف للارتقاء بالجودة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة الزراعة، يأتى فى إطار تعزيز التعاون بين الطرفين، لتوفير أوجه الدعم لقطاع الإنتاج والتصدير الزراعى، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع الزراعى بلغت من بداية الموسم التصديرى وحتى نهاية مايو من العام الجارى ما يقرب من 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 5 % مقارنة بنفس الفترة فى الموسم السابق.

وأضاف الدمرداش، على هامش توقيع البرتوكول أن التوقيع يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعى، والارتقاء بجودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، وتحسين صورة المنتج الزراعى المصرى بالخارج بعد التهديدات التى تعرض لها خلال العام الماضى نتيجة وصول بعض الشحنات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية غير المتوافقة مع اشتراطات الدول المستوردة، وقيام بعض الدول باتخاذ إجراءات متشددة تجاه صادراتنا الزراعية.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، بأن توقيع هذا البروتوكول جاء تتوجيًا للتعاون والجهود المشتركة والمثمرة بين المجلس ولجنة مبيدات الآفات الزراعية فى إطار جهود المجلس لتوعية المزارعين والموردين والمصدرين بالممارسات الزراعية الجيدة والطرق الآمنة والسليمة لاستخدام المبيدات والتى تضمن محصول مطابق للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات وآمن سواء للأسواق المحلية أو الأسواق العالمية.

وأشار الدمرداش إلى أن الإجراءات الأخيرة التي إتخذها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تهدف إلي تنظيم والحفاظ علي هذا القطاع وهي موجه لصالح جميع العاملين في القطاع دون تمييز، موضحا أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً مشتركاً للتعاون بين الطرفين بغرض تنفيذ برامج تدريبية لمهندسي مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين فى المزارع والتوسع فى برنامج مطبقى المبيدات وذلك بهدف رفع القدرات الفنية فى التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات لضمان منتج نظيف وآمن.


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