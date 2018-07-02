ترامب يهنئ "لوبيز أوبرادور" بفوزه بالرئاسة المكسيكية

(أ ف ب)

هنّأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس المكسيكى الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مؤكدا استعداده "للعمل معه"، وذلك بعيد الفوز الكبير الذى حققه المرشح اليسارى فى الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب على تويتر: "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك".

وبحسب ثلاثة مراكز استطلاع، حلّ أوبرادور فى طليعة الانتخابات بأكثر من 40 فى المئة من الأصوات، وأقر المرشح المحافظ ريكاردو انايا بفوز اليسار فى الانتخابات.

كما أقرّ المرشح خوسيه أنطونيو ميادى من "الحزب المؤسساتى الثوري" بخسارته وبفوز اليسار، قائلا "إنّ اندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل على الغالبية. من أجل خير المكسيك، أتمنى له اكبر النجاحات".

وأدلى الناخبون فى المكسيك بأصواتهم أمس الأحد فى انتخابات عامة جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشى الفساد والعنف.