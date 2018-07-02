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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:57 م
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تخفيض مدة إنهاء إجراءات القيد فى سجل وسطاء التأمين

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:00 م
تخفيض مدة إنهاء إجراءات القيد فى سجل وسطاء التأمين الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 450 لسنة 2018 بشأن تخفيض مدة إنهاء إجراءات القيد فى سجل وسطاء التأمين بالهيئة.

وألزم محمد عمران، الإدارة المركزية لخدمات السوق بالهيئة، تسليم الإدارة المركزية لترخيص وقيد المهنيين طلبات قيد وسطاء التأمين مستوفاة كافة المستندات المقررة فى ذات يوم استلامها، على أن تلتزم الإدارة المختصة بالهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها فى هذا الشأن.

وتتولى الإدارة المركزية لترخيص وقيد المهنيين إخطار الوسيط أو الجهة طالبة قيده بقرار الهيئة بالقيد خلال يومين عمل من انتهاء إجراءات القيد المشار إليها.


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