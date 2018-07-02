"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الربع الثانى

تصدرت شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 12496.4 ألف ورقة بقيمة قدرها 9749.1 ألف جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، وذلك حسبما جاء ذلك فى تقرير البورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة أن شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 8395.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 3387.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 6815.5 ألف ورقة، وبقيمة 1729.1 ألف جنيه.

وجاءت شركتا مصر انتركونتتال لصناعة الجرانيت والرخام وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.6 ألف ورقة بقيمة 23.2 ألف جنيه للأولى، 0.9 ألف ورقة مالية 14.3 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 68639.6 ألف ورقة مالية بقيمة 53942.4 ألف جنيه من خلال تنفيذ 8829 عملية.