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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:09 م
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بلتون تتوقع استقرار التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى عند 13%

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:01 م
بلتون تتوقع استقرار التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى عند 13% طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب هانى الحوتى
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 توقعت شركة بلتون المالية، ارتفاع التضخم السنوى بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018، مضيفة ومع ذلك، ونظرًا لهدوء معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى مايو مسجلًا 11.4%، نتوقع أن يبقى التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى المصرى عند 13% (+/-3)، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية.

 

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب. وكذلك أبقى المركزى على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 17.25%.

 

وأكدت بلتون، فى تقرير لقسم البحوث، على أن ارتفاع عائدات أذون الخزانة فوق مستويات 16.5% مع توفير البنوك والشركات المحلية السيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي، ارتفعت العائدات مؤخرًا إلى 18.9%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى السوق المصري، ومع ذلك سيوفر تثبيت أسعار أسعار الفائدة الدعم اللازم لبقائها فى معدلات مرتفعة

 

وخلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 شهد صافى تدفقات استثمارات  الحافظة قوية بنحو 7 مليارات دولار، مرتفعًا من 0.5 مليار دولار فى ربع العام السابق له، مما يدعم رؤيتنا بوجود فرصة قوية للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى مصر بين الأسواق الناشئة.


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