بلتون تتوقع استقرار التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى عند 13%

توقعت شركة بلتون المالية، ارتفاع التضخم السنوى بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018، مضيفة ومع ذلك، ونظرًا لهدوء معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى مايو مسجلًا 11.4%، نتوقع أن يبقى التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى المصرى عند 13% (+/-3)، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية.
قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب. وكذلك أبقى المركزى على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 17.25%.
وأكدت بلتون، فى تقرير لقسم البحوث، على أن ارتفاع عائدات أذون الخزانة فوق مستويات 16.5% مع توفير البنوك والشركات المحلية السيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي، ارتفعت العائدات مؤخرًا إلى 18.9%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى السوق المصري، ومع ذلك سيوفر تثبيت أسعار أسعار الفائدة الدعم اللازم لبقائها فى معدلات مرتفعة
وخلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018 شهد صافى تدفقات استثمارات الحافظة قوية بنحو 7 مليارات دولار، مرتفعًا من 0.5 مليار دولار فى ربع العام السابق له، مما يدعم رؤيتنا بوجود فرصة قوية للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى مصر بين الأسواق الناشئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة