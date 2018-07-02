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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
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بدء اجتماع ممثلى هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:06 م
بدء اجتماع ممثلى هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التمهيدى للندوة الثالثة والعشرين لممثلى رؤساء هيئات التدريب فى القوات المسلحة العربية برئاسة العميد محمد سعدون رئيس وفد المملكة المغربية.

ويناقش الاجتماع الذى ينظمه قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة العربية على مدى عشرة أيام "دراسة أنسب أسلوب للتدريب على مجابهة الحروب غير التقليدية".

وأكد السفير إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى أهمية الاجتماع لإعداد دراسة للقوات المسلحة العربية تمهيدا لعرضها على رؤساء هيئات التدريب فى اجتماعهم نوفمبر المقبل .. مشيرا إلى أهمية موضوع الدراسة بشأن انسب اسلوب للتدريب على مجابهة الحروب غير التقليدية وذلك لتحقيق التنسيق والتكامل لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية.

ونبه الذوادى، فى كلمته أمام الاجتماع، إلى أن الحروب عامة بكل أشكالها تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمعات البشرية لما لها من أضرار كبيرة وسلبيات عديدة حيث تهدر موارد الشعوب وثرواتها وتودى بحياة الكثير من الاشخاص كما أنها سبب لمنع تقدم البشرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية ولهذا بذلت الشعوب والأنظمة جهودا كبيرة فى الحد من هذه الحروب لما تسببه من تدمير وفتك وتخريب.

وقال : إنه يجب على القوات العربية الاستفادة من الأساليب والطرق لمواجهة هذه الحروب وخاصة غير التقليدية منها التى تكون فيها الأهداف العسكرية سرية وغير واضحة المعالم مما يصعب من مهمة القوات المسلحة.

 


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