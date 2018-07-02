"بتروتريد": قيمة تحصيل استهلاك الغاز الطبيعى سنويا من 25 إلى 30 مليار جنيه

كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس جمال خليف، رئيس شركة بتروتريد التابعة لهيئة البترول والثروة المعدنية، أن جملة تحصيل استهلاك الغاز الطبيعى سنويا سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات له اليوم على هامش توقيع 3 بروتوكولات لتوصيل الغاز مع بنك التنمية الصناعية، أن قطاع البترول ملتزم بتوصيل الغاز لـ680 ألف عميل خلال العام الميلادى الجارى بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه فى إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز لـ35.1 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر بالجهود الذاتية لقطاع البترول.

وذكر أنه سيتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز على مدى 6 سنوات بقيمة لن تتجاوز 30 جنيه شهريا.