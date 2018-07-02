باريس تتعهد بمواصلة جهودها لمعاقبة القائمين على شبكات الاتجار وتهريب البشر

أ ش أ

تعهد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، اليوم الاثنين، بأن تواصل بلاده دعم منظمة الهجرة الدولية وجهود استصدار عقوبات دولية بحق القائمين على شبكات الاتجار وتهريب البشر.

وقال وزير الخارجية - فى بيان - إن فرنسا من هذا المنطلق تشارك حاليا فى مفاوضات للتوصل لميثاق يضمن هجرة آمنة وشرعيةً ومنظمة حتى يتم إقراره فى "مراكش" فى ديسمبر المقبل، ويسهم فى تحسين الحوكمة العالمية للهجرة.

ووجه وزير الخارجية التهنئة لانطونيو فيتورينو بمناسبة انتخابه فى 29 يونيو على رأس المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا ثقته بقدرته وإصراره على صياغة رؤية جديدة لدور وعمل المنظمة فى ظل التحديات التى تواجهها.

وأشار لودريان إلى أن تولى شخصية أوروبية رئاسة المنظمة جاء فى ظل الرهانات الحاسمة التى تواجهها القارة الأوروبية والتى تستدعى تبنى مقاربة شاملة فى مجال الهجرة كما ذكر المجلس الأوروبى فى خلاصاته الصادرة فى 28 يونيو الماضى.

واعتبر لودريان أن المنظمة الدولية للهجرة - التى تأسست عام 1951 - صارت طرفا رئيسيا فى إدارة الهجرة والعمل على احترام حقوق الإنسان وحشد التضامن الدولى .

ولفت إلى الدور الأساسى الذى تلعبه المنظمة الدولية فى الترويج للتنقل بشكل شرعى وفقًا للقواعد التى تتبناها كل دولة فى مجال الدخول وتشغيل الأجانب، وذلك مع الالتزام بحقوق المهاجرين.