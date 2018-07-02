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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:35 ص
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اليوم مؤتمر مصر لتأمينات الحياة حول السحب الأول لشهادة أمان المصريين

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:00 ص
اليوم مؤتمر مصر لتأمينات الحياة حول السحب الأول لشهادة أمان المصريين الدكتور احمد عبد السلام عبد العزيز
كتب عبد الحليم سالم
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قال الدكتور سيد ناصف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد مؤتمر صباح اليوم الاثنين بأحد الفنادق، لإجراء عملية السحب الأول لشهادة أمان المصريين.

 وأضاف ناصف أن المؤتمر، سيشهده مندوب من وزارة التضامن الاجتماعى، والبنوك الأربعة وهى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، المشاركة مع شركة مصر لتأمينات الحياة فى إصدار شهادة أمان المصريين.

 وكان الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز رئيس الشركة قال فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" إن عوائد شهادة أمان تخطت المليار جنيه حتى الآن.


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شهادة امان

مصر لتامينات الحياه

احمد عبد العزيز

سيد ناصف

امان المصريين




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