اليوم.. فتح باب الطعون على المرشحين بانتخابات نقابة المرشدين السياحيين

كتبت آية دعبس

قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن اليوم الاثنين، أول أيام فتح باب الطعون على قوائم المرشحين على كافة المقاعد، مشيرا إلى أن النقابة تتلقى الطعون خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ويتم فحصها خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف العتمة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: من المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين مساء الخميس المقبل.

يذكر أنه تم غلق باب الترشح الخميس الماضى، وترشح 6 على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، و36 لعضوية مجلس النقابة العامة.