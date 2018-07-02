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اليوم..انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:00 ص
اليوم..انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعه 10 مساء اليوم الإثنين  وحتى الساعة الرابعة  فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال التطهير و الغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 


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