اليورو ينزل بفعل النزاعات التجارية والتطورات السياسية بألمانيا

رويترز

انخفض اليورو نصف بالمئة وتراجعت عملات أخرى مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالى اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من أن يؤدى تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة وشركائها إلى تقليص الطلب.

وتعرضت العملة الموحدة لانتكاسة أيضا بعدما تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضربة جديدة حين عرض وزير داخليتها الاستقالة فى خلاف متصاعد بخصوص سياسة الهجرة.

ونزل اليورو 0.5% اليوم الاثنين إلى 1.1633 دولار فى التعاملات المبكرة في لندن. وتكبدت العملة الأوروبية ثالث خسارة شهرية على التوالى أمام الدولار في يونيو .

وتتصاعد التوترات قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من يوليو الذى ستفرض فيه واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وأظهر مسحان لقطاع الصناعات التحويلية الصيني نشرت نتائجهما في الأيام القليلة الأخيرة تباطؤ النشاط في القطاع وهو ما يرجع في جانب منه إلى ضعف الصادرات.

وانخفضت أسواق الأسهم الصينية 2.5 % بينما هبطت عملتها لأدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر مع تنامي مخاوف المستثمرين من اتساع الصراع التجارى.

وعزز الدولار مكاسبه أمام الين ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في ستة أسابيع عند 111.06 ين.

ولم تتأثر العملة اليابانية بمسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزى لمعنويات الشركات، والذي أظهر تراجعا طفيفا فى معنويات كبار المصنعين اليابانيين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.5% أمام نظيره الأمريكى بينما نزل الدولار الكندى 0.3%.