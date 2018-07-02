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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:50 م
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المعارضة في مالاوي تطالب الرئيس بالاستقالة بسبب اتهامات بالفساد

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:05 م
المعارضة في مالاوي تطالب الرئيس بالاستقالة بسبب اتهامات بالفساد بيتر موثاريكا - أرشيفية
رويترز
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طالب حزب المعارضة الرئيسى، فى مالاوى، اليوم الاثنين، الرئيس بيتر موثاريكا بالاستقالة بعد اتهامات وُجهت إليه بتلقي رشوة فى إطار عقد حكومى قيمته أربعة ملايين دولار تقريبا.

ووصف موثاريكا الاتهامات بأنها "أخبار ملفقة" تهدف لتشويه سمعته قبل انتخابات تجرى العام المقبل. وضم حزب مؤتمر مالاوي صوته إلى منظمات المجتمع المدني التى تطالب الرئيس بالاستقالة.

وقال زعيم الحزب لازاروس تشاكويرا للصحفيين "أثرنا من قبل فى المعارضة وبدون كلل قضايا الفساد المثير للاشمئزاز فى إدارة الرئيس بيتر موثاريكا". وأضاف "عليه أن يستقيل ويدعو إلى انتخابات مبكرة".

وتحقق هيئة مكافحة الفساد في مالاوى، فى عقد بقيمة 3.9 مليون دولار، لتوفير إمدادات غذائية للشرطة فازت به شركة "بايونير إنفستمنتس" التى يملكها رجل الأعمال زامير كريم، والذى ينفى ارتكاب أى مخالفة.

 


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