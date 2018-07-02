المصريون فى نيوجيرسى الأمريكية يحتفلون بالمهرجان المصرى السنوى الـ13

كتبت ريم عبد الحميد

أبرزت صحيفة "نيوجيرسى" الأمريكية المحلية، احتفال المصريين فى المدينة بالمهرجان المصرى السنوى الثالث عشر، والذى يشهد تجمع المصريين وتقديم أنواع الطعام المصرية وعزف الأغانى العربية.



جانب من الاحتفالية

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتفالية التى أقيمت فى قلب "ميدان جورنال"، جاءت لتسليط الضوء على الجالية المصرية الكبيرة فى مدينة جيرسى. فوفقا لمسح أجرى بين عامى 2010 و2014، فأن حوالى 2.8% من سكان مقاطعة هدسون من العرب، وتشمل أعلى نسبة للأقباط المصريين فى الولايات المتحدة.



مصريون يؤدون الصلاة أثناء الاحتفالية



شعارات فى حب مصر



عرض أعمال يدوية فى الاحتفالية

وقال أحمد شهيد، منظم الاحتفالية، إنه من المهم إقامة هذا الحدث للتعبير عن قوة وفخر الجالية المصرية. وشهدت الاحتفالية قيام فنانين محليين عرض أعمال يدوية، على جانب قيام منظمات للرعاية الصحية بإجراء فحوصات طبية مجانية.