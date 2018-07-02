video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصريون فى نيوجيرسى الأمريكية يحتفلون بالمهرجان المصرى السنوى الـ13

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:10 م
المصريون فى نيوجيرسى الأمريكية يحتفلون بالمهرجان المصرى السنوى الـ13 جانب من الاحتفالية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

أبرزت صحيفة "نيوجيرسى" الأمريكية المحلية، احتفال المصريين فى المدينة بالمهرجان المصرى السنوى الثالث عشر، والذى يشهد تجمع المصريين وتقديم أنواع الطعام المصرية وعزف الأغانى العربية.

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتفالية التى أقيمت فى قلب "ميدان جورنال"، جاءت لتسليط الضوء على الجالية المصرية الكبيرة فى مدينة جيرسى. فوفقا لمسح أجرى بين عامى 2010 و2014، فأن حوالى 2.8% من سكان مقاطعة هدسون من العرب، وتشمل أعلى نسبة للأقباط المصريين فى الولايات المتحدة.

 

مصريون يؤدون الصلاة أثناء الاحتفالية
مصريون يؤدون الصلاة أثناء الاحتفالية
 
شعارات فى حب مصر
شعارات فى حب مصر
 
عرض اعمال يدوية فى الاحتفالية
عرض أعمال يدوية فى الاحتفالية

 

وقال أحمد شهيد، منظم الاحتفالية، إنه من المهم إقامة هذا الحدث للتعبير عن قوة وفخر الجالية المصرية. وشهدت الاحتفالية قيام فنانين محليين عرض  أعمال يدوية، على جانب قيام منظمات للرعاية الصحية بإجراء فحوصات طبية مجانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير الكندى: جامعة كندا - مصر تقود الطلاب المصريين لمستقبل مشرق

صور.. الجالية المصرية فى قبرص تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الولايات المتحدة

المصريين بالخارج

نيوجيرسى

احتفالية

المصريين بامريكا

المهرجان المصرى بنيوجيرسى




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة