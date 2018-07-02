المستشار شبيب الضمرانى يحتفل بزفاف نجله الدكتور طارق

كتب إيهاب المهندس

احتفل المستشار شبيب الضمرانى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بزفاف نجله الدكتور طارق إلى عروسه الدكتورة يارا مصطفى علوب وبحضور الأهل والأصدقاء وبحضور عدد من القضاة والوزراء، وأحيا الحفل المطرب محمد الليثى.

ومن بين الحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد، والمستشار عادل الشربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد، والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، والمستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، والمستشار أسامة عبد الظاهر رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمستشار خالد سلامة رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمستشار خالد سعد رئيس جنايات أمن الدولة، والمستشار أيمن البابلى رئيس جنايات القاهرة.