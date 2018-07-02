video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 05:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المستشار شبيب الضمرانى يحتفل بزفاف نجله الدكتور طارق

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:17 ص
المستشار شبيب الضمرانى يحتفل بزفاف نجله الدكتور طارق المستشار شبيب الضمرانى - أرشيفة
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

احتفل المستشار شبيب الضمرانى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بزفاف نجله الدكتور طارق إلى عروسه الدكتورة يارا مصطفى علوب وبحضور الأهل والأصدقاء وبحضور عدد من القضاة والوزراء، وأحيا الحفل المطرب محمد الليثى.

ومن بين الحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد، والمستشار عادل الشربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد، والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، والمستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، والمستشار أسامة عبد الظاهر رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمستشار خالد سلامة رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمستشار خالد سعد رئيس جنايات أمن الدولة، والمستشار أيمن البابلى رئيس جنايات القاهرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول الجاسوس الأردنى لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ

اخبار

حفل زفاف

حفل نجل المستشار

المستشار شبيب الضمرانى

رئيس جنايات القاهرة




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة