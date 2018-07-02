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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
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المرور يضبط 8026 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:08 م
المرور يضبط 8026 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8026 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 2455 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 71 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 39 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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