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المتحدث باسم الكهرباء: أول مفاعل نووى بقدرة 1200 ميجا وات بحلول 2026

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:05 ص
المتحدث باسم الكهرباء: أول مفاعل نووى بقدرة 1200 ميجا وات بحلول 2026 الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم الكهرباء
كتب كريم كشك
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن البدء فى إنشاء أول محطة نووية سيكون خلال فترة لا تزيد عن عامين ونصف بداية من أول عام 2018، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مصر وروسيا، خلال التوقيع على الوثيقة النووية فى حضور رئيسى الدولتين.

 

وأوضح حمزة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، قائلًا: "كان هناك عمل دؤوب ما بين الفريقين الروسى والمصرى، للحصول على البيانات، والوصول للتصميمات والتصاريح الخاصة للإنشاءات، وأن المرحلة التحضيرية ستكون فى فترة لا تزيد عن عامين ونصف بداية من 2018، وسيكون من المتوقع أول مفاعل نووى، بقدرة 1200 ميجا وات، سيكون بحلول العام المالى 2026 – 2027، ويتوالى بعد ذلك دخول الـ 4 مفاعلات المتفق عليها، وذات نفس القدرة، حتى يتم الانتهاء منها جميعًا بالعام المالى 2028 – 2029".

 

وأكد المتحدث باسم الكهرباء، على أنه تم إضافة مصدر طاقة جديد، وهو الوقود النووى، ليدخل ضمن مزيج الطاقة، وفق الاستراتيجية الموضوعة لها حتى عام 2035، وأيضًا اكساب خبرات جديدة لدى الكوادر المصرية لإعدادها بهذا المجال، تمهيدًا لتكون مصر، مركز إقليمى بالمنطقة، وبيت خبرة لكل الدول المحيطة التى تود الدخول فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 


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المتحدث باسم وزارة الكهرباء

ببرنامج 90 دقيقة

أيمن حمزة

مصر

روسيا

الوقود النووى




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