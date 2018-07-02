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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المؤشر نيكى ينخفض لأدنى مستوى فى شهرين ونصف

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:10 ص
المؤشر نيكى ينخفض لأدنى مستوى فى شهرين ونصف المؤشر نيكى
رويترز
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نزل المؤشر نيكى للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى فى شهرين ونصف الشهر، اليوم الاثنين، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية وتهافت المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.

وفي أول أيام التداول في يوليو، هبط المؤشر نيكى القياسي 2.2 في المئة ليغلق عند 21811.93 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل. وهذا هو أكبر هبوط يومى بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس.

وفتح السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة بعد أن بددت أسهم شنجهاى المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 % ليصل إلى 1695.29 نقطة مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.

وهبط سهم شارب 7.8 بالمئة، بعدما قفز 15% يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططا لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار. 


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