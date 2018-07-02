video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكويت تصدر أول شحنة من الخام الخفيف

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:33 م
الكويت تصدر أول شحنة من الخام الخفيف نفط - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى إن مؤسسة البترول الكويتية صدرت أول شحنة لها على الإطلاق من الخام الخفيف اليوم الاثنين.

وأبلغ الوزير، الذي يتولى أيضا رئاسة مؤسسة البترول، وكالة الأنباء الكويتية أن الخام الجديد سيضع الكويت في مصاف الدول المنتجة للخام الخفيف عالي الجودة الذي يلقى طلبا كبيرا في الأسواق العالمية.

وفى سياق آخر قال رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الاثنين إن إنتاج الغاز بحقل آلرار القريب من الحدود مع ليبيا قد زاد إلى 24.7 من 16 مليون متر مكعب يوميا إثر توسعة الحقل.

يعمل الرئيس التنفيذى عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان يفتتح توسعة الحقل رسميا، على زيادة الإنتاج بحقول الغاز المتقادمة فى إطار جهود لتعزيز إيرادات الجزائر من إنتاج النفط والغاز.

وبدأ تشغيل عدد من مشاريع الغاز، معظمها توسعات لحقول قائمة، فى 2017 و2018، بعضها في حقول في رقان وتيميمون.

بلغت تكلفة توسعة آلرار، التى تمت بمساعدة شركتي بتروفاك وبوناتي، 64 مليار دينار جزائري (545 مليون دولار).

الجزائر مورد للغاز إلى أوروبا وبلغ إنتاجها 135 مليار متر مكعب في 2017.

وفي السنوات الأخيرة واجه البلد صعوبات في جذب الاستثمار للمساعدة على تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج القائم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رويترز: مسئولو ميناء الزويتينة الليبى لا يسمحون برسو ناقلة لمؤسسة نفط طرابلس

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تحث الهند على تقليص اعتمادها على نفط إيران

حفتر يصفع الميليشيات المسلحة ويجفف منابع تمويلها.. القائد العام للجيش الليبى يقرر تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى.. المسمارى: المجموعات الإرهابية يقدم لها الدعم من نفط ليبيا

إيران : زيادة إنتاج نفط أوبك وحلفائها 500 ألف برميل يوميا

اشتعال النار فى صهريج نفط ثالث فى مرفأ رأس لانوف الليبى

اخبار عربيه

اقتصاد

الكويت

الجزائر

نفط




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة