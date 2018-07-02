الكويت تصدر أول شحنة من الخام الخفيف

قال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى إن مؤسسة البترول الكويتية صدرت أول شحنة لها على الإطلاق من الخام الخفيف اليوم الاثنين.

وأبلغ الوزير، الذي يتولى أيضا رئاسة مؤسسة البترول، وكالة الأنباء الكويتية أن الخام الجديد سيضع الكويت في مصاف الدول المنتجة للخام الخفيف عالي الجودة الذي يلقى طلبا كبيرا في الأسواق العالمية.

وفى سياق آخر قال رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الاثنين إن إنتاج الغاز بحقل آلرار القريب من الحدود مع ليبيا قد زاد إلى 24.7 من 16 مليون متر مكعب يوميا إثر توسعة الحقل.

يعمل الرئيس التنفيذى عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان يفتتح توسعة الحقل رسميا، على زيادة الإنتاج بحقول الغاز المتقادمة فى إطار جهود لتعزيز إيرادات الجزائر من إنتاج النفط والغاز.

وبدأ تشغيل عدد من مشاريع الغاز، معظمها توسعات لحقول قائمة، فى 2017 و2018، بعضها في حقول في رقان وتيميمون.

بلغت تكلفة توسعة آلرار، التى تمت بمساعدة شركتي بتروفاك وبوناتي، 64 مليار دينار جزائري (545 مليون دولار).

الجزائر مورد للغاز إلى أوروبا وبلغ إنتاجها 135 مليار متر مكعب في 2017.

وفي السنوات الأخيرة واجه البلد صعوبات في جذب الاستثمار للمساعدة على تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج القائم.