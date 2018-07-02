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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:29 م
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القبض على شخص بعد طعنه سيدتين فى روض الفرج

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:02 م
القبض على شخص بعد طعنه سيدتين فى روض الفرج حبس - صورة أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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تداول رواد التواصل الاجتماعلا "فيس بوك"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقائع طعن أحد الأشخاص يقود سياره ملاكى للفتايات بدائرة قسم روض الفرج.
 
 
وحصلت اليوم السابع على التفاصيل الكاملة بعد قيام مباحث القاهرة بتحديد المتهم فور ورود بلاغين لقسم شرطة روض الفرج وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه مسجل خطر وكان فى حالة سكر وقت ارتكاب الواقعة.
 
 
وتعود التفاصيل عقب ورود  أول بلاغ يحمل رقم 4091 جنح روض الفرج من كلا من "حنان ح م"  44 سنة عاملة ملابس، مصابة بجرح قطعة طوله 17سم، وورود بلاغ ثانة من "رانيا ع ف" 36 سنة عامله بصيدليه، مصابة بجرح قطعى بالذراع الأيسر طوله 20 سم.
 
 
وقررت الأولى أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران والثانيه أثناء سيرها بشارع شبرا دائرة القسم قام أحد الأشخاص يستقل سيارة بطعنهن وفر هاربا، وعلى الفور وجة اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة سرعة انتقال الضباط وتتبع خط سير قائد السيارة ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة أمكن تحديد رقم السيارة ب د 2847 حمراء اللون.
 
ومن خلال الاستعلام من المرور عن بيانات مالك السيارة تبين أنه "محمد ع م" 30 سنة بدون عمل، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1723 لسنة 2013 جنايات البساتين شروع فى قتل.
 
وبمناقشتة أقر بالحكم الصادر ضده وقرر أن السيارة بحوزة أحد أقاربة منذ أمس وهو "مصطفى أ م" وينتحل اسم "مصطفي أ ع" 42 سنة صاحب مكتب نقل بالضاهر، فوجه اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة ضبطة وبالكشف الجنائى عليه تبين أنة مسجل خطر سرقات متنوعة تحت رقم 18206فئه ج والسابق ضبطة فى 21 قضية أخرهم القضية رقم 4567 لسنة 2003.
 
ومن خلال الأكمنة تمكن العميد نبيل سليم رئيس مباحث المديرية، من القبض عليه أثناء استقلاله السيارة وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة، لكونة فى حالة سكر وتم تحرير محضر بالواقعه وجارى تسليمه للنيابة العامة.
 

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