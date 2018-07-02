الصحة الفلسطينية: تجهيز شحنة أدوية لعلاج السرطان بمليون دولار إلى غزة

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تجهيزها لشحنة أدوية خاصة بعلاج السرطان ومطاعيم للأطفال بقيمة مليون دولار، وسيتم تسييرها إلى مستودعات الوزارة فى قطاع غزة صباح غد الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الدكتور جواد عواد - فى بيان صحفى اليوم - : "إنه تم التحضير بشكل عاجل لهذه الشحنة، وجارى العمل على إصدار تصاريح العبور لها إلى القطاع، وسيتم تسييرها غدا من مستودعات الوزارة بنابلس إلى مستودعاتها فى قطاع غزة".

وأضاف عواد "أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمد الله، كما أن الوزارة تعمل قصارى جهودها فى خدمة وعلاج المرضى، وتوفير الأدوية، والمستلزمات الطبية لأبناء الشعب فى محافظات الوطن الشمالية والجنوبية".