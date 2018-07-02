السيطرة على حريق بمدرسة محرم بك الثانوية ووصول المعمل الجنائى للمعاينة

كتبت ــ دينا الحسينى

اندلع حريق بمدرسة محرم بك الثانوية بنين بالإسكندرية، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بسرعة الانتقال، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة بالطابق الثالث بالمدرسة تستخدم مخزنا للمقاعد القديمة والمتهالكة، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المدعو "م ب غ" أمين العهدة بالمدرسة مقيم شارع المعلم يعقوب دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للحجرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للمعاينة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.