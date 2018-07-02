السفير الكندى: جامعة كندا - مصر تقود الطلاب المصريين لمستقبل مشرق

وائل ربيعى

قال الدكتور جيس ديتون، السفير الكندي بالقاهرة، إن الجامعة الكندية بمصر ستقود الطلاب المصريين لجيل مشرق الفترة المقبلة، قائلا :"كأنك تدرس فى كندا لكن فى الحقيقة أنك تدرس هنا بمصر".

وأضاف جييس خلال كلمته باحتفالية الافتتاح المبدئى لجامعة كندا فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى: "أنه لشئ مهم وجوده بمصر، موجها الشكر لجميع المسئولين اللذين ساهمو فى إقامة هذه الجامعة، وشكر خاص للدكتور مجدى القاضى على بذله مجهود شاق".

واستعرض فى ختام كلمته مجالات دراسة الجامعة المتنوعة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وسوني جالون وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندى، وجيس دوتون السفير الكندى بالقاهرة، شهدا اليوم الإثنين، الافتتاح المبدئى لجامعة كندا فى مصر بالعاصمة الإدارية.