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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:34 م
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السفير السعودى يقدم العزاء لشيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:08 م
السفير السعودى يقدم العزاء لشيخ الأزهر فى وفاة شقيقته شيخ الأزهر والسفير السعودى
كتب مصطفى عنبر
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مكتب فضيلته بمشيخة الأزهر، السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى  جامعة الدول العربية، حيث نقل السفير لفضيلة الإمام تحيات وتقدير المملكة العربية السعودية، كما قدم له التعازى فى وفاة شقيقته.

 

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض الجهود والمشاريع التى يقوم بها الأزهر الشريف، والتعاون القائم بين المملكة والأزهر عبر التاريخ.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء السفير السعودى وشيخ الأزهر
جانب من لقاء السفير السعودى وشيخ الأزهر

 

شيخ الأزهر والسفير السعودى
شيخ الأزهر والسفير السعودى

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