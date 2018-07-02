السفير السعودى يقدم العزاء لشيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب مصطفى عنبر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مكتب فضيلته بمشيخة الأزهر، السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث نقل السفير لفضيلة الإمام تحيات وتقدير المملكة العربية السعودية، كما قدم له التعازى فى وفاة شقيقته.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض الجهود والمشاريع التى يقوم بها الأزهر الشريف، والتعاون القائم بين المملكة والأزهر عبر التاريخ.



جانب من اللقاء



جانب من لقاء السفير السعودى وشيخ الأزهر