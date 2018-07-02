الرقابة على الصادرات: 6.6% تراجعا فى صادرات الصناعات الغذائية خلال مايو 2018

كتب - إسلام سعيد

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تراجع صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 6.6 % لتسجل 255 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار فى مايو 2017.

وجاء فى التقرير أن إجمالى صادرات الصناعات الغذائية سجلت 1.3 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 محققة زيادة بنسبة 3% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017.

وتعد المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2018 بقيمة قدرها 130 مليون دولار، يليها الأردن بـ 67 مليون دولار، وليبيا بقيمة 57 مليون دولار، الإمارات بقيمة 54 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 52 مليون دولار، واليمن بقيمة 52 مليون دولار، والعراق بقيمة 44 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 39 مليون دولار، والجزائر بقيمة 39 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 34 مليون دولار، والمغرب بقيمة 32 مليون دولار، والكويت بقيمة 31 مليون دولار، والصومال بقيمة 28 مليون دولار، وهولندا بقيمة 28 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 27 مليون دولار، ثم مدغشقر بقيمة 26 مليون دولار، وبلغ عدد الدول التي تم تصدير الأغذية المصرية إليها خلال تلك الفترة 159 دولة حول العالم.

كما بلغت الصادرات إلى الدول العربية 653 مليون دولار بنسبة 52% من إجمالي قيمة الصادرات، ودول الاتحاد الاوروبى 176 مليون دولار تمثل 14% من إجمالى صادرات الفترة، يليها الدول الافريقية غير العربية بقيمة 167 مليون دولار تمثل 13%، والولايات المتحدة الامريكية 52 مليون دولار تمثل 4% من إجمالي الصادرات، وأخيرا المجموعات الدولية الأخرى بقيمة 209 ملايين دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2018.

وتصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية قائمة أهم السلع تصديراً خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2018 بقيمة 182 مليون دولار يليها صادرات الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 172 مليون دولار، والأجبان بقيمة 119 مليون دولار، والسكر بقيمة 94 مليون دولار، ومنتجات المطاحن 59 مليون دولار، والزيتون المخلل بقيمة 47 مليون دولار، وعصائر الفاكهة بقيمة 46 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 41 مليون دولار، ومخبوزات ومحضرات غذائية أساسها الحبوب بقيمة 40 مليون دولار، وتمور بقيمة 34 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 35 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة (كاتشب، مايونيز، ايس كريم، جيلى، ...) بقيمة 35 مليون دولار، وبذور وثمار زيتية بقيمة 32 مليون دولار، محضرات خضر بقيمة 31 مليون دولار، المكرونة بقيمة 25 مليون دولار.