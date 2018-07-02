الرئيس اليمنى يعقد اجتماعًا بالقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة شبوة

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عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الاثنين، فى عدن اجتماعًا بالقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة شبوة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه تم خلال الاجتماع، الذى حضرة رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ شبوة اللواء الركن على بن راشد الحارثى، وعدد من الوزراء اليمنيين، استعراض النجاحات والانتصارات المتوالية للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليمنية بدعم وإسناد من دول التحالف العربى لاستعادة ما تبقى من المناطق غير المحررة.

ووجه الرئيس اليمنى حكومة بلاده بتقديم مليار ريال للمحافظة لمواجهة الاحتياجات العاجلة فى مختلف القطاعات.