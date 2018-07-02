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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:23 ص
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الرئيس الموريتانى يبحث مع مسئول أممى الأزمات فى القارة الأفريقية

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:05 ص
الرئيس الموريتانى يبحث مع مسئول أممى الأزمات فى القارة الأفريقية الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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أجرى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، الليلة، فى قصر المؤتمرات (المرابطون) فى نواكشوط مباحثات مع السيدة أمينة محمد الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة التى تمثل الأمين العام للمنظمة الأممية فى أعمال الدورة 31 لقمة نواكشوط الأفريقية.

وقالت الإذاعة الموريتانية إن المباحثات، التى جرت بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد ولد باهيه، والوفد المرافق للمسؤولة الأممية، تناولت سبل خفض التوتر ونزع فتيل الأزمات فى القارة الأفريقية وإسهام موريتانيا فى عمليات حفظ السلام الدولية وتثمين الأمم المتحدة لهذا الدور.

وتشارك موريتانيا بقوات حفظ السلام فى عدد من الأقطار الأفريقية من بينها جمهورية وسط أفريقيا وكوت ديفوار.

 


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