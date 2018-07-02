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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
خالد صلاح
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الخارجية الصينية تطالب المجتمع الدولى بدور بناء فى الوصول لتسوية سياسية بين الكوريتين

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:07 م
الخارجية الصينية تطالب المجتمع الدولى بدور بناء فى الوصول لتسوية سياسية بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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أعربت الخارجية الصينية عن سعادتها للتوافق والتقدم الذى تحقق خلال الفترة القليلة الماضية بين الكوريتين، مطالبة المجتمع الدولى بلعب دور بناء فى الوصول لتسوية سياسية بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" فى المؤتمر الصحفى اليومى إن "الصين تدعم دائما وبكل قوة جهود الكوريتين لتحسين العلاقات فيما بينهما، وتأمل أن يلعب المجتمع الدولى دورا بناء فى الوصول إلى تسوية سياسية بينهما، وصولا إلى شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي".

وأضاف "كانج" أن الكوريتين تعملان على تنفيذ إعلان "بانمونجوم" الذى وقع عليه الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاى إن" ونظيره الشمالى "كيم جونج أون" خلال أول قمة بينهما فى بلدة "بانمونجوم" الحدودية فى 27 أبريل الماضى، مع تعزيز جهود التسوية والتعاون بينهما واللذين يمثلان أهمية قصوى لمنطقة شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الكوريتان أعلنتا نهاية الشهر الماضى التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من برنامج لم شمل الأسر المشتتة بين شطرى شبه الجزيرة الكورية فى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتبادل الطرفان بحلول 3 يوليو معلومات حول الأقارب المتوفين، وأن يقدما بحلول 4 أغسطس القوائم النهائية للمشاركين فى لقاء العائلات.


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