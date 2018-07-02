الخارجية الأمريكية: 50 شركة أعلنت تقليص علاقتها مع إيران

رويترز

قال كبير المستشارين السياسيين بوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك إن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية مع إيران، قبيل إعادة فرض العقوبات، مضيفا أنه سيزور دولا خليجية خلال الأيام المقبلة، موضحا أن حملة الضغط الأمريكية على إيران لا تتعلق بتغيير النظام ولكن تغيير سلوك قيادتها.

وأوضح الدبلوماسى الأمريكى أن هدف أمريكا هو الوصول بحجم واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيرانى إلى صفر فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل مع الأطراف المختلفة فى سوق النفط لضمان استقرار السوق.