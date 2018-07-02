الجيش الباكستانى ينقذ متسلقين بريطانيين وينتشل جثمان آخر نمساوى

إسلام آباد (أ ش أ)

تمكن الجيش الباكستانى من انتشال جثمان متسلق نمساوى وانقاذ بريطانيين اثنين أصيبا الأسبوع الماضى فى انهيار جليدى على جبل عال شمالى باكستان.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه تم انقاذ متسلقى الجبال البريطانيين، بروس نورمان وتيموثى ميلر، من قمة جبل "أولتار سار" فى وادى هونزا، كما تم انتشال جثة المتسلق النمساوى كريستيان هوبر.

واشارت الشبكة إلى انه تم نقل البريطانيين إلى العاصمة إسلام آباد من اجل رعاية صحية أفضل، لافتة إلى أن المتسلق النمساوى لقى حتفه عندما أصاب انهيار جليدى خيمة المتسلقين خلال عاصفة قوية على ارتفاع 5900 متر على قمة جبل "أولتار سار".