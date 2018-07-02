"التموين" تعلن توفير 20 سلعة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، حيث تم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى التى قد تصل إلى 20 سلعة يتم صرفها، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات ووفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.





وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين أولا بأول كما يتم طرح منتجات اللحوم والدواجن وكل السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، لافتًا إلى أن االشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتأمين احتياجات المواطنين من السلع خاصة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن لفترات طويلة.