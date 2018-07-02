البنوك تعاود العمل اليوم بعد انتهاء إجازة 30 يونيو

كتب أحمد يعقوب

تعاود كافة البنوك العاملة فى مصر العمل اعتبار من صباح اليوم الاثنين بعد انتهاء إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.