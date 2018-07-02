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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:08 م
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البطالة في منطقة اليورو تصل إلى أدنى مستوياتها خلال تسع سنوات

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:53 م
البطالة في منطقة اليورو تصل إلى أدنى مستوياتها خلال تسع سنوات منطقة اليورو
أ ف ب
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تراجعت نسبة البطالة فى منطقة اليورو إلى 8,4% فى مايو بالمقارنة مع 8,5% فى أبريل، بحسب ما أعلن المكتب الأوروبى للإحصاءات "يوروستات" الاثنين، وهى أدنى نسبة بطالة تسجل فى منطقة اليورو منذ ديسمبر 2008 حين بلغت 8,3% قبل أن ترتفع إلى 8,7% في يناير 2009.

وهذا المستوى أفضل مما توقع المحللون الذين أستطلع آراءهم مكتب "فاكتسيت" للخدمات المالية، وقد توقعوا أن تبقى البطالة بمستوى 8,5%.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 13,6 مليون رجل وامرأة في مايو، بينهم 2,3 مليون شاب. ونسبة البطالة فى منطقة اليورو فى تراجع متواصل منذ أن تدنت في سبتمبر 2016 عن عتبة 10,0% الرمزية، لكنها تبقى أعلى بكثير من متوسط ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008 حين كانت تقدر بـ7,5%.

أما نسب البطالة الأعلى، فتعود إلى اليونان (20,1% في مارس) وإسبانيا (15,8%). وقدرت نسبة البطالة فى دول الاتحاد الأوروبى الـ28 بـ7% فى مايو، بدون تغيير عن شهر أبريل 2018.

 

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