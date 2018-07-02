الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل والقدس ورام الله

رام الله (أ ش أ)

أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 17 مواطنا، بينهم سيدتان من الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير - فى بيان اليوم الاثنين "إن الاعتقالات وقعت فى محافظة الخليل، وقلقيلية، وبلدة سلوان فى القدس، وبلدة عطارة فى رام الله".

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت ناشطة أمريكية يهودية تدعى آربيل جولد فى حركة المقاطعة العالمية (BDS) من دخول إسرائيل عبر مطار اللد، وهى معروفة بنشاطها الداعى لمقاطعة إسرائيل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح نادى الأسير أن الناشطة زارت إسرائيل كسائحة قبل عدة أشهر، وعند مراقبتها خلال الزيارة اتضح للسلطات الإسرائيلية - وفق ما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية - أنها ناشطة معروفة فى حركة المقاطعة فقامت السلطات الإسرائيلية بتسليمها رسالة عند مغادرتها بأن دخولها فى المرات المقبلة مشروط بالتنسيق المسبق، وهو ما حدث بالفعل هذه المرة إذ تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة وقالت "إنها ترغب فى زيارة البلاد لتعلم اليهودية فى الجامعة العبرية بالقدس".

وأشار البيان إلى أنه عقب هبوط جولد فى مطار اللد، الليلة الماضية، اقتيدت للتحقيق معها فى غرفة منفردة، ولاحقا أصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان توصية بمنعها من دخول إسرائيل، وهو ما نفذه مكتب وزير الداخلية آريه درعى الذى قام بإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.

وجاء فى نص التوصية التى قدمها إردان "أن جولد نشرت على صفحاتها فى مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تظهر فيها وهى تلاحق الجنود الإسرائيليين فى الخليل من خلال اتهامهم بأنهم جنود أبرتهايد".