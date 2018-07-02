"الأعمال المصرى الكندى": 420 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، على أن العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية شهدت نموا كبيرا فى الفترة الماضية، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين مسئولى ومنظمات أعمال البلدين، بما يؤكد الرغبة الشديدة بين الجانبين فى تعزيز العلاقات الثنائية والقفز بها إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعدد من السفراء والمسئولين وأعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى.

وقال رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، خلال اللقاء، إن التبادل التجارى يشهد نموا مضطردا حيث سجل العام الماضى نحو 420 مليون دولار، وهناك فرص كبيرة لزيادته فى ظل اللقاءات والزيارات المتبادلة لعرض فرص الاستثمار ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة البولندى تأتى بعد أسابيع من البعثة الترويجية التى نظمها المجلس فى مايو الماضى لبولندا بهدف تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج لفرص الاستثمار بمصر.

وأشار رسلان، فى بيان اليوم، إلى أن هناك مباحثات مستمرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى بولندا لاستكمال المباحثات والاتفاق على عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية بما يساهم فى تنمية العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه أكد وزير الاستثمار والتنمية البولندى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، خاصة فى ظل الفرص المتاحة بالبلدين، خاصة فى ظل الامكانيات الهائلة المتوافرة فى البلدين، ورغبة الجانبين فى تقوية وزيادة حجم التبادل التجارى ودفع حركة الاستثمارات المشتركة، موضحًا أنه التقى خلال زيارته لمصر بعدد من الوزراء والمسئولين بهدف بحث فرص زيادة التعاون الاقتصاد والتجارى بين البلدين.