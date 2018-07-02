الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن شحنة الآثار المهربة العائدة من إيطاليا، تتكون من 151 تمثالا صغير الحجم يبغ طول الواحد منهم ما بين 8 إلى 5 سنتيمترات، و11 قطعة من الأوانى الفخارية و5 أقنعة من الكرتوناش، مبينا أن إجمالى عدد القطع الأثرية 195 قطعة، تنتمى لعصور مختلفة حتى العصور المتأخرة.

وقال وزيرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، إن القطع الأثرية يرجح أنها خرجت من مصر إلى الخارج، من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، مضيفا أن عملية التخزين للقطع المستردة تمت فى المتحف المصرى بالتحرير، بعد عمل الترميمات اللازمة لها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الآثار المصرية منها المسجل وموجودة فى مخازن وزارة الآثار، وهى مؤمنة بنسبة 100%، منها الآثار غير المسجلة، لأنها مستخرجة من الحفر خلسة فى المنازل والبيارات ولا يمكن معرفتها.