video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:14 م
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن شحنة الآثار المهربة العائدة من إيطاليا، تتكون من 151 تمثالا صغير الحجم يبغ طول الواحد منهم ما بين 8 إلى 5 سنتيمترات، و11 قطعة من الأوانى الفخارية و5 أقنعة من الكرتوناش، مبينا أن إجمالى عدد القطع الأثرية 195 قطعة، تنتمى لعصور مختلفة حتى العصور المتأخرة.

وقال وزيرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، إن القطع الأثرية يرجح أنها خرجت من مصر إلى الخارج، من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، مضيفا أن عملية التخزين للقطع المستردة تمت فى المتحف المصرى بالتحرير، بعد عمل الترميمات اللازمة لها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الآثار المصرية منها المسجل وموجودة فى مخازن وزارة الآثار، وهى مؤمنة بنسبة 100%، منها الآثار غير المسجلة، لأنها مستخرجة من الحفر خلسة فى المنازل والبيارات ولا يمكن معرفتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل جديدة فى اكتشاف تابوت أثرى بالإسكندرية.. شهود عيان: مقاول العقار لم يستخرج رخصة الهدم.. ومسئول آثار الحى أمر بالحفر لعدم وجود مياه أسفل العقار والتربة الرملية أثارت شكوكه.. واستخرج تماثيل أثرية منذ شهرين

مصطفى وزيرى

الاثار المستردة

الاثار

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة