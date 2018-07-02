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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:42 م
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الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:22 ص
الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على  شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 23 درجة.
 
 

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