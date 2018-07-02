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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:08 م
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اغتيال رئيس بلدية فيليبينى متهم بصلته بتجار المخدرات

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:44 م
اغتيال رئيس بلدية فيليبينى متهم بصلته بتجار المخدرات رئيس الفلبين
أ ف ب ـ (أ ش أ)
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اغتال "قناص"، اليوم الاثنين، فى وضح النهار، رئيس بلدية فى جنوب مانيلا، ورد اسمه على لائحة الرئيس رودريجو دوتيرتى، للمسؤولين المتهمين بصلاتهم بتجار المخدرات، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأصيب انطونيو هاليلى برصاصة فى الصدر أطلقت من مسافة بعيدة، ما تسبب فى فوضى عارمة أثناء مراسم رفع العلم على مبنى بلدية تاناوان فى جنوب العاصمة الفيلبينية.

وإثر إصابته بالرصاص، اخذ الكثير من الحضور يصرخون فيما فتح حراس رئيس البلدة النار، على ما ظهر فى مقطع فيديو للحادث.

على الرغم من ذلك، نجح مطلق الرصاص فى الهرب فيما أعلن عن وفاة هاليلى فى المستشفى الذى نقل اليه.

 
من جهتها ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية أن العمدة أنطونيو هايلى أصيب خلال غنائه النشيد الوطنى مع 300 من الموظفين وحكام القرى المنتخبين حديثا، موضحة أن الرصاصة اخترقت هاتفه المحمول واستقرت بصدره.
 
وتابعت الشبكة أن حراس العمدة فتحوا النيران على مكان إطلاق الرصاص بأحد التلال، وأن قوات الشرطة مشطت منطقة التلال لكنها فشلت فى العثور على مطلق النيران.
 
يشار إلى أن هيلى عمدة المدينة الكائنة بولاية باتانغاس بجنوب البلاد عرف بـ"التشهير" بتجار المخدرات، حيث أمر قبل عامين بتسيير المشتبهين فى مسيرة، بينما يحملون لافتات كتب عليها (أنا تاجر مخدرات لا تفعلوا مثلى) فى خطوة أدانتها مؤسسات حقوق الإنسان.

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