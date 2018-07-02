اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، ومنها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة فتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية والعالقين، توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، التى قد تصل إلى 20 سلعة، وإعلان ليفربول التجديد لـ محمد صلاح لمدة 5 سنوات.. وغيرها من الأخبار المهمة





فيديو.. "التموين" تعلن توفير 20 سلعة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو





قرار جمهورى بتعيين اللواء محسن عبد النبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين





البرلمان يستثنى القرى من الضريبة على التصرف فى العقارات.. وعبدالعال: لا صحة لفرض ضرائب على الميراث





السيسى يوجه بإعادة فتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية والعالقين





إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 النصف الثانى من يوليو الجارى





"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

ليفربول يجدد تعاقده مع محمد صلاح 5 سنوات ويحمى الفرعون من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه





الأهلى يناقش بيع المغربى وليد أزارو بـ 200 مليون جنيه لنادى هبى فورتشن الصينى





كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى