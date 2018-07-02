اعتقال قياديين من تنظيم داعش فى عملية نوعية بمحافظة ديالى العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية اليوم الاثنين، اعتقال اثنين من قيادات تنظيم داعش فى عملية نوعية جرت شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ أن "قوة من استخبارات ومكافحة الإرهاب فى ديالى التابعة لوزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوات خاصة لشرطة ديالى، قامت بعملية نوعية فى عمق منطقة قزلاق 70كم شرق بعقوبة، ونجحت فى اعتقال اثنين من قيادات داعش وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهما".

وأضاف الحسينى أن المعتقلين متورطان بجرائم كثيرة أبرزها قتل عناصر دورية لشرطة الحدود بينهم ضابطان قبل أشهر معدودة قرب منطقة الندا 45 شرق بعقوبة، مشيرا إلى أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية فى ديالى اعتقلت العديد من قيادات داعش خلال الأشهر الماضية فى عمليات نوعية جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.