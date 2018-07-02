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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:09 م
خالد صلاح
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استقرار نمو الصناعات التحويلية البريطانية فى يونيو

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:12 م
استقرار نمو الصناعات التحويلية البريطانية فى يونيو بورصة بريطانيا - أرشيفية
رويترز
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أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن المصانع البريطانية شهدت استقرارا فى وتيرة النمو فى يونيو حزيران، لكن المخاوف بشأن التجارة العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قوضت الثقة فى النظرة المستقبلية للقطاع لتتراجع إلى أدنى مستوياتها فى سبعة أشهر.

وزاد مؤشر آى.اتش.اس ماركت/سى.آى.بى.إس لمديرى المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 54.4 من قراءة معدلة بالخفض بلغت 54.3 في مايو ، ليتجاوز متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز والبالغ 54.0 ويفوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

غير أن شهر يونيو حزيران جاء في ختام أضعف ربع سنة لمؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية ببريطانيا في عام ونصف العام، وقالت آي.اتش.اس ماركت التي أجرت المسح إن الشكوك تكتنف على ما يبدو آفاق القطاع الذي يسهم بعشرة بالمئة من الناتج الاقتصادى.

وتراجع التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام وسط قلق رؤساء المصانع من ضغوط التكلفة والرسوم التجارية المحتملة وأسعار الصرف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذي لا يتبقى لاستكماله سوى تسعة أشهر.

 

 

 


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