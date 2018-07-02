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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:10 م
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استطلاع روسى: ثلث الشباب يرغب فى مغادرة البلاد والإقامة فى الخارج

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:27 م
استطلاع روسى: ثلث الشباب يرغب فى مغادرة البلاد والإقامة فى الخارج موسكو -أرشيفية
رويترز
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كشف استطلاع أجرته مؤسسة عامة، اليوم الاثنين، أن ثلث الشباب الروس يرغبون فى مغادرة روسيا والإقامة فى الخارج مع ألمانيا كوجهة مفضلة.

وافاد الاستطلاع ان حوالى 31% من الروس الذين تراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما يرغبون في الهجرة.

ونسبة الراغبين في مغادرة روسيا من فئة الأعمار محددة ب10% وهو رقم لم يتغير مقارنة مع 2017 ويراوح بين 10 و13% منذ 2011.

وبين المرشحين للهجرة يأمل 16% في الاقامة في المانيا و7% في الولايات المتحدة و6% في اسبانيا بحسب الاستطلاع الذي شمل الفى روسى.

وقال ستيبان لفوف الذي اشرف على الاستطلاع الذي اجراه المعهد المقرب من السلطات "تفسير هذه الارقام خصوصا بين الشباب بانه رغبة فى الهرب من الواقع الروسى الفظيع سيكون خطأ".

واكد انه "دليل على انفتاح اكبر لشبابنا على باقي العالم".

والسنوات الأخيرة شهدت عزلة متنامية لروسيا على الساحة الدولية اثر ضم موسكو شبه جزيرة القرم فى 2014 بعد الحرب فى أوكرانيا والانقسامات العميقة مع الغرب حول النزاع في سوريا.

وضاعف التلفزيون الروسى فى السنوات الأخيرة التحقيقات المعادية للولايات المتحدة او دول الاتحاد الأوروبى.

وبحسب هيئة روسات الروسية للاحصاءات غادر اكثر من 313 الف روسى البلاد في 2016.


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