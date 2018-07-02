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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:51 م
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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات باستثناء "إيجى إكس 100"

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:54 م
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات باستثناء "إيجى إكس 100" البورصة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا، والذى تراجع بنسبة 0.04%، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 886 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 909.940 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول 186 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 746 مليون جنيه عبر تنفيذ 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.81%، والعرب على 2.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.12%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 172.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.2 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 139.4 مليون حنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 16362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16511 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 805 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

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