video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتفالات كبيرة فى المكسيك بعد فوز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:37 ص
احتفالات كبيرة فى المكسيك بعد فوز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية الرئيس المكسيكى الجديد وسط أنصاره
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب ورويترز
إضافة تعليق

سادت الاحتفالات فى عدد من المدن المكسيكية بعد الفوز الكبير الذى حققه الرئيس المكسيكى الجديد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذى تمكن من تحقيق انتصار كبير فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى المكسيك أمس الأحد.

ووعد لوبيز أوبرادور باحداث "تغيير عميق" فى البلاد، وقال "مشروعنا الوطنى يطمح الى ديموقراطية حقيقية، لا نتطلع الى اقام حكم ديكتاتوري، لا فى الظاهر ولا فى السر" وأعدا بحماية الحرية واحترام القطاع الخاص.

ويطلق المكسيكيون على أوبرادور لقب "ترامب المكسيك" نظرا لأنه قادم من خارج الطبقة السياسية التقليدية، التي أعرب الكثير من المكسيكون عن سأمهم منها.

وأدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشي الفساد والعنف.

 
مكسيكيون يحملون قناع بصورة رئيس المكسيك الجديد خلال الاحتفالات
مكسيكيون يحملون قناع بصورة رئيس المكسيك الجديد خلال الاحتفالات

محتفلون يرفعون أعلام بلادهم احتفالا بالرئيس الجديد
محتفلون يرفعون أعلام بلادهم احتفالا بالرئيس الجديد

الرئيس يحتفل وسط أنصاره
الرئيس يحتفل وسط أنصاره

أحد أنصار لوبيز يرفع صورته وسط حشد من المحتفلين
أحد أنصار لوبيز يرفع صورته وسط حشد من المحتفلين

الاحتفالات سادت العاصمة المكسيكية
الاحتفالات سادت العاصمة المكسيكية

صورة للمحتفلين فى مدينة نيو مكسيكو
صورة للمحتفلين فى مدينة نيو مكسيكو

الأعلام وصور الرئيس الجديد تهيمن على المشهد
الأعلام وصور الرئيس الجديد تهيمن على المشهد

الرئيس الجديد وسط أنصاره
الرئيس الجديد وسط أنصاره

أحد المكسيكيين يرفع علم بلاده احتفالا بالرئيس الجديد
أحد المكسيكيين يرفع علم بلاده احتفالا بالرئيس الجديد

سيارة تحتفل بالرئيس الجديد
سيارة تحتفل بالرئيس الجديد

أحد المحتفلين يلوح بعلم بلاده فى الميدان الرئيسى بالعاصمة
أحد المحتفلين يلوح بعلم بلاده فى الميدان الرئيسى بالعاصمة

الحشود تلتف حول سيارة الرئيس الجديد
الحشود تلتف حول سيارة الرئيس الجديد

دموع الفرح تسيطر على أحد أنصار الرئيس المكسيكى الجديد
دموع الفرح تسيطر على أحد أنصار الرئيس المكسيكى الجديد

إحدى الداعمات للرئيس الجديد تشير بعلامة النصر
إحدى الداعمات للرئيس الجديد تشير بعلامة النصر

الرئيس يحى الأنصار
الرئيس يحى الأنصار

الرئيس الجديد يحتفل بانتصاره الانتخابى
الرئيس الجديد يحتفل بانتصاره الانتخابى

احتفالات بين أنصار لوبيز
احتفالات بين أنصار لوبيز

احتفالات فى المكسيك حتى الساعات الأولى من الصباح
احتفالات فى المكسيك حتى الساعات الأولى من الصباح

الرئيس الجديد
الرئيس الجديد

علم المكسيك يهيمن على احتفالات المكسيكيين
علم المكسيك يهيمن على احتفالات المكسيكيين

أنصار الرئيس وسط العاصمة
أنصار الرئيس وسط العاصمة

صورة من أعلى للمشهد الاحتفالى
صورة من أعلى للمشهد الاحتفالى

أنصار الرئيس يحتشدون فى الساحة الرئيسية بالعاصمة
أنصار الرئيس يحتشدون فى الساحة الرئيسية بالعاصمة

مسيرات الاحتفال جابت شوارع العاصمة
مسيرات الاحتفال جابت شوارع العاصمة

ألاف المكسيكيين شاركوا فى الاحتفالات
ألاف المكسيكيين شاركوا فى الاحتفالات

الرئيس وحرمه
الرئيس وحرمه

الرئيس فى كلمة لأنصاره
الرئيس فى كلمة لأنصاره

الرئيس الجديد يخاطب أنصاره
الرئيس الجديد يخاطب أنصاره

الرئيس والسيدة الأولى يحيان أنصارهما
الرئيس والسيدة الأولى يحيان أنصارهما

الرئيس وجزء من حملته الانتخابية يحيون الجماهير
الرئيس وجزء من حملته الانتخابية يحيون الجماهير

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء كندا يهنئ أوبرادور على فوزه برئاسة المكسيك

مرشح الحزب المحافظ بالمكسيك يقر بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية

صور.. رئيس المكسيك الجديد: نسعى لعلاقة جيدة مع أمريكا

المكسيك

رئيس المكسيك

انتخابات المكسيك

اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة