احتفالات كبيرة فى المكسيك بعد فوز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية

سادت الاحتفالات فى عدد من المدن المكسيكية بعد الفوز الكبير الذى حققه الرئيس المكسيكى الجديد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذى تمكن من تحقيق انتصار كبير فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى المكسيك أمس الأحد.
ووعد لوبيز أوبرادور باحداث "تغيير عميق" فى البلاد، وقال "مشروعنا الوطنى يطمح الى ديموقراطية حقيقية، لا نتطلع الى اقام حكم ديكتاتوري، لا فى الظاهر ولا فى السر" وأعدا بحماية الحرية واحترام القطاع الخاص.
ويطلق المكسيكيون على أوبرادور لقب "ترامب المكسيك" نظرا لأنه قادم من خارج الطبقة السياسية التقليدية، التي أعرب الكثير من المكسيكون عن سأمهم منها.
وأدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشي الفساد والعنف.
مكسيكيون يحملون قناع بصورة رئيس المكسيك الجديد خلال الاحتفالات
محتفلون يرفعون أعلام بلادهم احتفالا بالرئيس الجديد
الرئيس يحتفل وسط أنصاره
أحد أنصار لوبيز يرفع صورته وسط حشد من المحتفلين
الاحتفالات سادت العاصمة المكسيكية
صورة للمحتفلين فى مدينة نيو مكسيكو
الأعلام وصور الرئيس الجديد تهيمن على المشهد
الرئيس الجديد وسط أنصاره
أحد المكسيكيين يرفع علم بلاده احتفالا بالرئيس الجديد
سيارة تحتفل بالرئيس الجديد
أحد المحتفلين يلوح بعلم بلاده فى الميدان الرئيسى بالعاصمة
الحشود تلتف حول سيارة الرئيس الجديد
دموع الفرح تسيطر على أحد أنصار الرئيس المكسيكى الجديد
إحدى الداعمات للرئيس الجديد تشير بعلامة النصر
الرئيس يحى الأنصار
الرئيس الجديد يحتفل بانتصاره الانتخابى
احتفالات بين أنصار لوبيز
احتفالات فى المكسيك حتى الساعات الأولى من الصباح
الرئيس الجديد
علم المكسيك يهيمن على احتفالات المكسيكيين
أنصار الرئيس وسط العاصمة
صورة من أعلى للمشهد الاحتفالى
أنصار الرئيس يحتشدون فى الساحة الرئيسية بالعاصمة
مسيرات الاحتفال جابت شوارع العاصمة
ألاف المكسيكيين شاركوا فى الاحتفالات
الرئيس وحرمه
الرئيس فى كلمة لأنصاره
الرئيس الجديد يخاطب أنصاره
الرئيس والسيدة الأولى يحيان أنصارهما
الرئيس وجزء من حملته الانتخابية يحيون الجماهير
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