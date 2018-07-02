احتفالات كبيرة فى المكسيك بعد فوز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب ورويترز

سادت الاحتفالات فى عدد من المدن المكسيكية بعد الفوز الكبير الذى حققه الرئيس المكسيكى الجديد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذى تمكن من تحقيق انتصار كبير فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى المكسيك أمس الأحد.

ووعد لوبيز أوبرادور باحداث "تغيير عميق" فى البلاد، وقال "مشروعنا الوطنى يطمح الى ديموقراطية حقيقية، لا نتطلع الى اقام حكم ديكتاتوري، لا فى الظاهر ولا فى السر" وأعدا بحماية الحرية واحترام القطاع الخاص.

ويطلق المكسيكيون على أوبرادور لقب "ترامب المكسيك" نظرا لأنه قادم من خارج الطبقة السياسية التقليدية، التي أعرب الكثير من المكسيكون عن سأمهم منها.

وأدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشي الفساد والعنف.